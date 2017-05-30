В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины

В Щелковском районе Московской области найдено тело 29-летней женщины. Труп лежал в 250 метрах от автостоянки около Огудневского лесничества, передает телеканал "360".
На теле были обнаружены следы механической асфиксии, а также гематома лица. Смерть наступила около двух недель назад. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
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