В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины

В Щелковском районе Московской области найдено тело 29-летней женщины. Труп лежал в 250 метрах от автостоянки около Огудневского лесничества, передает телеканал "360".

На теле были обнаружены следы механической асфиксии, а также гематома лица. Смерть наступила около двух недель назад. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.