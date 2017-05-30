Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом
"В Киеве на проспекте Голосеевском, 27, через дорогу, где я работаю, лопнула труба водоснабжения. Фонтан воды добил до седьмого этажа. Повреждена техника и жилой дом. Людей отселяют, им нужна помощь", – написал в Facebook очевидец.
Как сообщают с места происшествия пользователи соцсетей, трубу горячего водоснабжения диаметром 800 миллиметров разорвало от давления воды при проведении испытаний трубопровода.
Менее чем за сутки видео просмотрели тысячи человек.
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