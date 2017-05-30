Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом

В Зеленограде бригада скорой помощи выехала по вызову к мужчине, который получил незначительные повреждения во время ссоры с женой. Прибывшим по адресу медикам женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала угрожать ножом, сообщает газета "Известия".
Один из врачей сообщил о происходящем в полицию, после чего нарушительницу обезвредили. В произошедшем разбирается Следственный комитет.
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