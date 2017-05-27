В Москве на территории университета погиб человек

В Москве на территории университета МГРИ-РГГРУ в результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло по улице Академика Волгина, дом 8А. в одном из ангаров на общей площади около 60 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным в считанные минуту удалось потушить огонь. По данным ТАСС, погиб один человек и еще один пострадал. Причины инцидента устанавливаются.











