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Происшествия

В Москве на территории университета погиб человек

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В Москве на территории университета МГРИ-РГГРУ в результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло по улице Академика Волгина, дом 8А. в одном из ангаров на общей площади около 60 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным в считанные минуту удалось потушить огонь. По данным ТАСС, погиб один человек и еще один пострадал. Причины инцидента устанавливаются. 




27 мая 2017, 11:44

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