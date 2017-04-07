В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохисты Каримовой – второй подозреваемой в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении задержанного по подозрению в причастности к теракту в Северной столице – Содика Ортикова. Еще шесть человек были задержаны в самом Санкт-Петербурге.

Напомним, взрыв в вагоне поезда метрополитена прогремел 3 апреля. Бомбу в метро пронес получивший гражданство России уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, включая его самого.

