В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохисты Каримовой – второй подозреваемой в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении задержанного по подозрению в причастности к теракту в Северной столице – Содика Ортикова. Еще шесть человек были задержаны в самом Санкт-Петербурге.
Напомним, взрыв в вагоне поезда метрополитена прогремел 3 апреля. Бомбу в метро пронес получивший гражданство России уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, включая его самого.
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