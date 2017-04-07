Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Вердикт в отношении второй задержанной в Москве подозреваемой – Шохисты Каримовой – ожидается в ближайшее время. Еще шесть человек были задержаны в самой Северной столице. При обысках у них было обнаружено взрывное устройство, идентичное тому, которое сработало в вагоне поезда метро 3 апреля. Напомним, бомбу в подземку пронес получивший российское гражданство уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами взрыва стали 14 человек, включая самого террориста. Общее число пострадавших превысило 80 человек.

