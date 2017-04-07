В Москве грабителей поймали спустя несколько минут после налета

Два грабителя напали на мужчину на северо-западе Москвы, несколько раз ударили его бейсбольной битой по голове, после чего отобрали телефон и деньги и скрылись с места преступления на автомобиле. Уже спустя несколько минут подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии, передает РЕН ТВ. Во время досмотра у них обнаружили нож и несколько мобильных телефонов. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в отделение полиции. Проверяется их причастность к другим преступлениям.