В центре Москвы из машины украли 6 миллионов

В центре Москвы неизвестные разбили стекло Mercedes, после чего украли из машины рюкзак с деньгами и ноутбук. Сумма ущерба составила около шести миллионов рублей, сообщает "Комсомольская правда".

Пострадавшим оказался 42-летний генеральный директор одной из столичных компаний. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.