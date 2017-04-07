В центре Москвы из машины украли 6 миллионов

В центре Москвы неизвестные разбили стекло Mercedes, после чего украли из машины рюкзак с деньгами и ноутбук. Сумма ущерба составила около шести миллионов рублей, сообщает "Комсомольская правда".
Пострадавшим оказался 42-летний генеральный директор одной из столичных компаний. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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