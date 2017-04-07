Знаменитый итальянец умер в Шереметьево

Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва – Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa. Медики пытались реанимировать 64-летнего иностранца на протяжении получаса, однако спасти его не удалось. Лубатти занимался развитием волейбола, был супервайзером Европейской федерации волейбола.