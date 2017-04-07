В Москве старушку ударили сковородкой и ограбили

В подъезде одной из столичный многоэтажек женщина напала на 83-летнюю пенсионерку. Ударив старушку сковородкой по голове, неизвестная выхватила у старушки сумку и скрылась, передает "360 Подмосковье".
В похищенной сумке находились документы и 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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