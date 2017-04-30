В Москве после похищения человека разыскивают такси

Очевидцы рассказали о похищении человека на площади Курского вокзала. По их словам, неизвестные силой посадили мужчину в багажник автомобиля Ford Galaxy компании "Яндекс.Такси", после чего скрылись с места происшествия, передает Life.ru. В городе был объявлен план "Перехват". Разыскивается автомобиль такси желтого цвета с номарами "317".