В Москве после похищения человека разыскивают такси

Очевидцы рассказали о похищении человека на площади Курского вокзала. По их словам, неизвестные силой посадили мужчину в багажник автомобиля Ford Galaxy компании "Яндекс.Такси", после чего скрылись с места происшествия, передает Life.ru. В городе был объявлен план "Перехват". Разыскивается автомобиль такси желтого цвета с номарами "317".
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