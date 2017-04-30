Альпинист Швейцарская Машина погиб у подножия Эвереста

Альпинист Уэли Стек, который получил прозвище Швейцарская Машина, погиб у подножия горы Эверест, передает Russia Today. Экстремал разбился во время тренировочного восхождения на гору Нупцзе, самого маленького пика в этом районе. Его тело было найдено и переправлено в Катманду на вертолете. Уэли Стек – первый альпинист, погибший у Эвереста в нынешнем сезоне.

