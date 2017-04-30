Во Внуково задержали мигранта со взрывчаткой

В пассажирском терминале столичного аэропорта Внуково был задержан гражданин Таджикистана, который пытался пронести на борт самолета взрывоопасный груз. Службы авиационной безопасности детально осмотрели его багаж. "В личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", – цитирует "Интерфакс" представителя экстренных служб. Вычислить взрывчатку помогла служебная собака. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка оружия".