На зеленой ветке московского метро случилось ЧП

Умер актер из "Интернов" График отключения горячей воды Выборы президента Франции Плющенко шокировал ценами в школе Дом-2

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Вторник 25 апреля
Лента новостей
20:04
Жена назвала причину гибели актера из "Интернов"
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:44
Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
18:24
В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью
18:09
Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону
17:56
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
17:51
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
17:50
Как выучить иностранный язык на каникулах
17:49
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
17:43
Правила красивого отпуска
17:42
В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек
17:28
Мария Захарова выступает в ООН. Online
17:24
Актер Виталий Гогунский женился во второй раз
17:15
Самого красивого преступника выгнали из страны
16:55
Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
16:46
За замужней Высоцкой поухаживал Шахрин
16:40
Избитая дочь Пьера Нарцисса пригрозила самоубийством
16:39
Бедных украинцев оставили без борща
16:33
В Омске состоялся форум "Единой России" по культуре
16:09
Запад признал Захарову секс-символом
15:58
В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов
15:52
Памела Андерсон рассказала об интиме с основателем WikiLeaks
15:44
Теннисистки померятся силами в Подмосковье
15:43
В убийстве Вороненкова появились новые детали
15:17
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой
15:16
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
15:00
С умершей москвички требовали 200 тысяч долга за коммуналку
14:55
Траньков семь лет делит постель с другим "парнем"
14:50
Жена обвинила Пьера Нарцисса в насилии и пьянстве
14:47
Развенчаны самые популярные мифы о витаминах
14:27
Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе
14:22
В центре Москвы участники ДТП устроили "гангстерскую" разборку
14:16
Сколько получают актеры "Игры престолов"
14:01
Улицы российских городов заливает кипятком и соком
13:57
Что случилось с внешностью Ксении Собчак
13:52
Под Ростовом школьника жестоко пытали друзья
13:08
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
13:02
В российских мужчинах разглядели домохозяек
12:59
В особняке актера Иншакова на Рублевке прошли обыски
12:46
Составлен график отключения горячей воды в Москве
12:33
Поклонники умоляют Елену Воробей остановиться
12:29
Как зарабатывать деньги не выходя из дома
12:27
Трагическая история любви убитой в США россиянки
12:15
Орлова рассказала о разводе Бузовой
12:11
В Поморье велосипедист умер после падения с аварийного моста
12:10
Больной Хворостовский возвращается на сцену с Нетребко
11:47
Турция ударила в спину своим союзникам в Сирии
11:43
Перед смертью актер из "Интернов" принял наркотики
11:42
Роза Сябитова оправдалась за скандал с обманутыми невестами
11:23
Униженная пассажирка требует с авиакомпании $150 тысяч
11:15
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
11:13
Под Саратовом на подростка напал лев
11:08
Самые яркие образы Рене Зеллвегер
11:05
Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной
11:02
Житель Урала порезал шумных соседей
10:53
В Москву идет долгожданное тепло
10:47
Курс доллара продолжил снижение
10:44
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить
10:35
Житель Саратовской области покалечил гостя хозяйственной щеткой
10:23
Каспийский флот поднят по тревоге
10:16
Зарубежные медики дали шанс отчаявшейся Жасмин
10:08
AliExpress будет доставлять товары россиянам за день
10:04
Киев спешно избавляется от бомжей перед "Евровидением"
10:03
В Подмосковье женщина зарезала пьяного мужа
10:02
У конкурса на строительство участка метро остался один участник
09:44
Дочь Серова отказалась от помощи Гузеевой
09:39
Что успокаивает Лаврова на переговорах
09:33
США оставят Украину без денег
09:27
Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео
09:12
Москва жестко ответила Лондону на "ядерный удар"
09:06
Станцию метро Екатеринбурга закрыли из-за угрозы взрыва
08:56
Певица Натали волнуется за новорожденного сына
08:56
В США любовник казнил россиянку в лесу
08:51
В квартире на юго-западе Москвы зарезали женщину
08:44
Десятки человек погибли в ДТП с автобусом
08:37
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
08:24
Японский губернатор рассказал о дружбе с котом Путина
08:16
Прервавший молчание Обама потребовал 400 тысяч долларов
08:10
Смертельно опасная инфекция подкосила Элтона Джона
07:52
Вооруженный нунчаками и шокером москвич напал на сына
00:27
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
23:17
Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"
21:57
В Сети показали истинное лицо Собчак
21:48
Юные хоккеисты передрались после матча (видео)
21:14
В Instagram произошел сбой
20:52
Любимица Трампа стала рупором Госдепа
20:45
Бывшая жена распродает элитные квартиры Вороненкова
20:10
Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине
20:03
Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
19:59
Как жил погибший актер из "Интернов"
19:51
Володин оценил взаимодействие Думы и правительства
19:43
Как подготовить дачу к лету
19:33
Путин оценил борьбу чертей и ангелов
19:32
Названа допустимая дневная доза водки
19:31
Путин настроил законодателей на эффективную работу
19:17
10 лучших ролей Барбры Стрейзанд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
Трагическая история любви убитой в США россиянки
Происшествия

На зеленой ветке московского метро случилось ЧП

прочитано 248 раз

Вечером 25 апреля на севере Замоскворецкой линии Московского метрополитена сотрудница подземки в течение десяти минут звала полицейских, чтобы те помогли справиться с пьяным пассажиром.

"Нас высадили на "Соколе". Правоохранители не реагировали. Они появились, когда две хрупкие женщины выволокли пьяного мужчину на платформу", – передает корреспондент Dni.Ru с места событий. Из-за инцидента произошла задержка в движении поездов. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

25 апреля 2017, 19:31

комментарии

Политика

Путин протянул руку утопающей Украине
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой
Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе
Запад признал Захарову секс-символом

Шоу-бизнес

Жена назвала причину гибели актера из "Интернов"
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак

Проишествия

Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу
Ведущего ударила молния во время эфира (видео)

Lifestyle

Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
Сколько получают актеры "Игры престолов"
Больной Хворостовский возвращается на сцену с Нетребко
Шоу-бизнес

Перед смертью актер из "Интернов" принял наркотики

Экспертиза выявила в крови артиста наличие запрещенных препаратов
Шоу-бизнес

В особняке актера Иншакова на Рублевке прошли обыски

Знаменитость вызвали на допрос в Следственный комитет
Шоу-бизнес

Что случилось с внешностью Ксении Собчак

Блогеры заподозрили у телеведущей вторую беременность
Шоу-бизнес

Избитая дочь Пьера Нарцисса пригрозила самоубийством

Девочка пожаловалась на издевательства отца

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности

Фоторепортажи

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
Джошуа пообещал Кличко ад

Регионы

Улицы российских городов заливает кипятком и соком
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru