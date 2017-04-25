На зеленой ветке московского метро случилось ЧП

Вечером 25 апреля на севере Замоскворецкой линии Московского метрополитена сотрудница подземки в течение десяти минут звала полицейских, чтобы те помогли справиться с пьяным пассажиром.
"Нас высадили на "Соколе". Правоохранители не реагировали. Они появились, когда две хрупкие женщины выволокли пьяного мужчину на платформу", – передает корреспондент Dni.Ru с места событий. Из-за инцидента произошла задержка в движении поездов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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