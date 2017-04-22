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Происшествия

В Подмосковье разбился парашютист

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В Московской области погиб 29-летний парашютист. Инцидент произошел на взлетной площадке "Аэропорт Ватулино", передает ТАСС.

Следователи установили, что спортсмен готовился к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения мужчина  получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.

22 апреля 2017, 15:00

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