В Подмосковье разбился парашютист

В Московской области погиб 29-летний парашютист. Инцидент произошел на взлетной площадке "Аэропорт Ватулино", передает ТАСС.
Следователи установили, что спортсмен готовился к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.
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