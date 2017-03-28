На западе Москвы пьяная иностранка попала под машину

Пьяную гражданку Белоруссии сбили на тротуаре на западе Москвы. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе с переломом ключицы.
Выяснилось, что неизвестный наехал на девушку ночью около дома №39 на Боровском шоссе. После ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Ведется следствие.
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
По словам адвоката, оперная дива будет идти до конца
Начинающая актриса пытается достичь успеха с помощью пластики
Ведущая "Дома-2" заманивает женихов, следуя советам близкого человека