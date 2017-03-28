На западе Москвы пьяная иностранка попала под машину

Пьяную гражданку Белоруссии сбили на тротуаре на западе Москвы. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе с переломом ключицы.

Выяснилось, что неизвестный наехал на девушку ночью около дома №39 на Боровском шоссе. После ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Ведется следствие.







