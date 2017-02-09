Собутыльники покалечили москвича битой и молотком

На востоке Москвы случайные собутыльники напали на мужчину с бейсбольной битой и молотком, после чего ограбили пострадавшего. Добычей злоумышленников стала банковская карта, с которой они сняли 150 тысяч рублей, передает РИА ФАН.
В настоящее время один из нападавших задержан. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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