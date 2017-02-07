Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Москве

Подняться на платформу ему помогли другие пассажиры
Вечером 7 февраля автомобиль Audi A6 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с домом №2 по улице Палиха в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. С легкими травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
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