Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом

На северо-востоке столицы автомобиль Fiat сбил пешехода. В результате инцидента пострадал ребенок. Малыша вертолетом доставили в НИИ детской хирургии и травматологии, передает агентство "Москва".

Медики рассказали, что ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.