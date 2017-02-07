Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в Москве
В Китае женщина решила покончить с собой после ссоры с мужем
На северо-востоке столицы автомобиль Fiat сбил пешехода. В результате инцидента пострадал ребенок. Малыша вертолетом доставили в НИИ детской хирургии и травматологии, передает агентство "Москва".
Медики рассказали, что ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Зрители не понимают, за какие заслуги певицу чествовал президент
Популярная актриса буквально светилась от счастья
Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет