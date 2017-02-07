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Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом

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На северо-востоке столицы автомобиль Fiat сбил пешехода. В результате инцидента пострадал ребенок. Малыша вертолетом доставили в НИИ детской хирургии и травматологии, передает агентство "Москва".

Медики рассказали, что ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

7 февраля 2017, 14:26

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