Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену

В китайской провинции Шэньси местная жительница решила покончить с собой после семейного конфликта. К счастью, ее удалось спасти.

В ролике, опубликованном South China Morning Post, видно, как мужчина держит жену за волосы, собранные в конский хвост. Самоотверженному китайцу удалось дождаться приезда полицейских. Его эмоциональная супруга зацепилась за выступающую из стены трубу, принявшую на себя часть ее веса, уточняет издание.

Подоспевший офицер полиции Цзо Юй помог поднять женщину наверх, сообщает РИА Новости. "Если бы мы опоздали на несколько секунд, спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно", – подчеркнул страж порядка.