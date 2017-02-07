В Москве пропал бухгалтер Минспорта России

В одной из квартир на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
На девятиклассника напали в парке на северо-западе Москвы
Правоохранители выясняют обстоятельства исчезновения сотрудника Министерства спорта России. 30-летний бухгалтер вечером 4 февраля покинул одну из столичных больниц, но домой так и не вернулся, передает "360 Подмосковье". Полиция проводит проверку по факту исчезновения человека.
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