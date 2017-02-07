На юго-востоке Москвы найден труп мужчины с ранением головы

В одной из квартир на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы был найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Как сообщает Life.ru, рядом с телом лежало ружье "Сайга-12", из которого, по предварительным данным, производились выстрелы. Полиция устанавливает обстоятельства гибели 28-летнего жителя столицы.

