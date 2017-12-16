Пьяная дебоширка покалечила стюардессу во время полета из Москвы

Во время авиарейса Москва – Симферополь пассажирка напала на стюардессу. Буйная женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ.
После нападения дебоширку скрутили, а затем передает прибывшим к борту полицейским. Пострадавшая стюардесса направлена в больницу.
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