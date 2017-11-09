В метро Москвы задержали юношу с компонентами бомбы

В столичном метро задержан 19-летний пассажир, в рюкзаке у которого обнаружили компоненты взрывного устройства. Его остановили для проверки на станции "Охотный Ряд", пишет Telegram-канал Mash.

Молодой человек пытался пронести в подземку пять пакетов серы, калиевой селитры и калия. Объяснить, для чего ему нужны химикаты, юноша не смог. С задержанным работают сотрудники спецслужб.