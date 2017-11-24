В Петербурге умер известный журналист

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался один из старейших корреспондентов ТАСС Николай Кондратенко. Он работал в агентстве более 40 лет.

О смерти журналиста высказался руководитель ТАСС Сергей Михайлов. "Его многолетняя деятельность на этом важном направлении всегда служила примером высокого профессионализма", – заявил он.