В Петербурге умер известный журналист

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался один из старейших корреспондентов ТАСС Николай Кондратенко. Он работал в агентстве более 40 лет.
О смерти журналиста высказался руководитель ТАСС Сергей Михайлов. "Его многолетняя деятельность на этом важном направлении всегда служила примером высокого профессионализма", – заявил он.
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