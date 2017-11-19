Секретная служба поймала преступника у Белого дома

В Вашингтоне у Белого дома был пойман нарушитель. Он пытался проникнуть на территорию президентской резиденции, перепрыгнув через велосипедное ограждение.
В районе происшествия было перекрыто движение. Проводится расследование, сообщили в Секретной службе США.
An individual attempted to jump the bike rack security barrier along the @WhiteHouse North Fence Line. Immediately taken into custody.— U.S. Secret Service (@SecretService) 19 ноября 2017 г.
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