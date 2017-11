Секретная служба поймала преступника у Белого дома

В Вашингтоне у Белого дома был пойман нарушитель. Он пытался проникнуть на территорию президентской резиденции, перепрыгнув через велосипедное ограждение.

В районе происшествия было перекрыто движение. Проводится расследование, сообщили в Секретной службе США.

An individual attempted to jump the bike rack security barrier along the @WhiteHouse North Fence Line. Immediately taken into custody.