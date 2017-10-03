При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек

Вблизи села Междуречинск в Илийском районе Алматинской области Казахстана разбился самолет санавиации Ан-28. Борт должен был перелететь из Алма-Аты в Шымкент, однако недалеко от точки вылета упал, после чего загорелся. По предварительным данным, в самолете было пять человек, все они погибли, передает Life.ru.

