При пожаре на складе в Москве пострадал человек

Согласно первоначальным данным, площадь возгорания в четырехэтажном складском здании на Электролитном проезде на юге Москвы составляла 100 квадратных метров. Позже специалисты рассказали, что пожар распространился на площадь в 500 квадратных метров. Кроме того, стало известно об одном пострадавшем. Благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных возгорание было ликвидировано, передает РИА Новости.
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