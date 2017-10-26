При пожаре на складе в Москве пострадал человек

Согласно первоначальным данным, площадь возгорания в четырехэтажном складском здании на Электролитном проезде на юге Москвы составляла 100 квадратных метров. Позже специалисты рассказали, что пожар распространился на площадь в 500 квадратных метров. Кроме того, стало известно об одном пострадавшем. Благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных возгорание было ликвидировано, передает РИА Новости.