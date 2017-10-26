В жилом доме в Донецке прогремел взрыв

В пятиэтажном жилом доме в Донецке прогремел мощный взрыв, передает Telegram-канал Life Shot. Подробности произошедшего устанавливаются. В Сети появились первые кадры с места трагедии. На фото видно, что во многих квартирах выбиты стекла и оконные рамы.