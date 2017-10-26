Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова

Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум задержали в Москве. Ее подозревают в причастности к хищению денег, выделенных на проект "Платформа", передает ТАСС.

Апфельбаум находится в Следственном комитете. По предварительным данным, директора РАМТ задержали в ходе допроса по делу режиссера Кирилла Серебренникова, пишет RT.