Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова

Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум задержали в Москве. Ее подозревают в причастности к хищению денег, выделенных на проект "Платформа", передает ТАСС.
Апфельбаум находится в Следственном комитете. По предварительным данным, директора РАМТ задержали в ходе допроса по делу режиссера Кирилла Серебренникова, пишет RT.
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