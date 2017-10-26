В Москве женщине пробили голову молотком

На юго‐востоке столицы неизвестный напал на 34-летнюю жительницу Амурской области. Мужчина несколько раз ударил свою жертву молотком по голове, вырвал у нее сумку и скрылся, передает "360".

ЧП произошло на улице Покровской. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: кроме травмы головы, у нее диагностировали перелом основания четвертой пястной кости.