В Москве женщине пробили голову молотком

На юго‐востоке столицы неизвестный напал на 34-летнюю жительницу Амурской области. Мужчина несколько раз ударил свою жертву молотком по голове, вырвал у нее сумку и скрылся, передает "360".
ЧП произошло на улице Покровской. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: кроме травмы головы, у нее диагностировали перелом основания четвертой пястной кости.
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