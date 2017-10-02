На северо-востоке Москвы напали на водителя скорой помощи

Столичные следователи начали проверку по факту нападения на водителя скорой помощи. Происшествие случилось в столичном районе Бибирево.
Водителя избили трое неизвестных мужчин. Потасовку запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, передает НСН. Правоохранители ведут поиск злоумышленников, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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