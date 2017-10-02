Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев

Страшная трагедия в Лас-Вегасе, где мужчина расстрелял толпу, отражает системный кризис американского общества. Об этом заявил политолог Александр Домрин.

По его мнению, случившееся не стоит рассматривать в контексте внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Речь идет о типичном для Америки массовом убийстве, которое похоже на трагедию в одном из клубов города Орландо в июне 2016 года, полагает эксперт.

"Речь идет о системном кризисе в американском обществе, который проявляется то избранием на пост президента такой неоднозначной фигуры, то кровавыми расстрелами. Американское общество больно, но причина не в самом Трампе", – цитирует политолога Life.ru.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на место преступления – Лас-Вегас. Этот город называют американской столицей греха. Домрин считает, что преступник мог быть религиозным фанатиком, недовольным царящими вокруг свободными нравами. "Либо, напротив, это такой же грешник, как и все остальные, который приехал, чтобы оторваться и выиграть кучу денег, но проиграл", – отметил американист.

Кроме того, аналитик обратил внимание на спутницу стрелка - 62-летнюю женщину азиатской наружности. Домрин предположил, что мужчина мог быть новообращенным в какую-то из распространенных в США азиатских сект.

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла в понедельник, 2 октября. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с окна своего номера в отеле, расположенного на 32-м этаже. Преступник стрелял очередями из автомата по собравшейся внизу толпе людей.

Полиции удалось ликвидировать мужчину. Позже правоохранители обнаружили в номере злоумышленника восемь единиц оружия – пистолеты и винтовки. По последним данным, Пэддок убил 50 и ранил 406 человек.