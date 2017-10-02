В Москве школьник проломил череп юноше

В Новой Москве задержан ученик десятого класса. По данным полиции, школьник избил молодого человека, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инцидент произошел 1 октября в поселении Михайлово-Ярцевское. Десятиклассник в ссоре нанес несколько ударов в область головы молодому человеку.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб правой височной области и перелом костей носа.