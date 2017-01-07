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Происшествия

Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Фото: moscow.mchs.ru
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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После пожара в столичной гостинице главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". "Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Его тушение было осложнено рекордно низкой температурой воздуха, мешавшей работе спасателей. Тем не менее, огонь удалось полностью ликвидировать. В результате пожара обрушились строительные перекрытия и крыша двухэтажного строения, в котором располагалась гостиница.

Фото: moscow.mchs.ru

Пожару была присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. В самом здании, помимо гостиницы, располагались ресторан, салон красоты, фотостудия, стоматологическая клиника и несколько магазинов. Сам пожар и работу сотрудников МЧС очевидцы засняли на видео.

Согласно первоначальным данным, при пожаре погиб один человек, еще девятерых удалось спасти. Троим из них потребовалась госпитализация, шестерым помощь была оказана на месте. В дальнейшем, при разборе завалов, спасатели нашли тела еще двух жертв. Таким образом, число погибших при пожаре составило три человека. Для установления точной причины их гибели будет назначен ряд судебных экспертиз.

Движение транспорта в районе пожара оказалось серьезно затруднено. На Ярославском шоссе в сторону центра стоят автомобили пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, проезжую часть залило водой из пожарных машин, которая на морозе превратилась в лед.

Фото: moscow.mchs.ru

Сотрудники ДПС прибыли на место для организации движения, они направляют автомобили в объезд проблемного участка. Тем временем коммунальные службы при помощи уборочной техники начали обработку проезжей части антигололедными реагентами. Тем не менее, специалисты рекомендуют заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2017, 15:42

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