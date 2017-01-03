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Молния ударила женщину в голову на пляже
На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову женщины, которая тут же падает на песок. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, передает The Daily Mail.
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