Молния ударила женщину в голову на пляже

В Бразилии в девушку во время прогулки по пляжу ударила молния. Происшествия попало в объективы камер видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову женщины, которая тут же падает на песок. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, передает The Daily Mail.