Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Независимо от того, состоявшийся вы предприниматель и планируете запуск дополнительного направления или собираетесь открыть первый в своей жизни бизнес, хочется, чтобы проект принес успех и финансовое благополучие. Затрачивается столько сил, энергии и материальных ресурсов, что каждое дело вначале кажется потенциально прибыльным. А с помощью астрологии можно уже при первых шагах предположить, стоит сейчас заниматься оформлением своего бизнеса или немного подождать и спланировать все более тщательно.

Самым важным считается момент подачи документов на регистрацию и сама дата регистрации бизнеса или индивидуального предпринимателя. Дальше у такого пусть и нематериального субъекта появляется своя натальная карта, по которой и строятся прогнозы развития деятельности.

В 2022 году произойдет 4 затмения, когда лучше не начинать никаких новых дел и не подавать на регистрацию документы. Это так называемые «коридоры затмений» длительностью по 2 недели: с 30 апреля по 16 мая и с 25 октября по 8 ноября. Компания, юридически оформленная вблизи затмений, может быть как заведомо убыточной, так и прибыльной, но потребует таких колоссальных умственных и физических трат, что никакие доходы уже не будут в радость.

Ретроградный Меркурий тоже не способствует хорошему исходу дел. Во-первых, при подаче на регистрацию, могут быть задержки и ошибки в оформлении документов, во-вторых, это управитель коммерции и продаж, а в ретроградном положении предрекает компании «странных» клиентов и нечестных партнеров. Если же фирма уже зарегистрирована, и вы планируете саму церемонию запуска, то могут быть сбои из-за нарушения договоренностей и неурядицы из-за мелких нестыковок и невнимательности. Но есть нюанс – для образовательного бизнеса, учреждения литературного клуба или издательства такой Меркурий может, наоборот, дать успех за счет необычного творческого подхода. Периоды в 2022 году: с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября.

А вот периоды, которые не подходят для открытия своего дела для всех без исключения – это когда Венера или Марс будут ретроградными: с 19 декабря 2021 по 29 января 2022 и с 30 октября 2022 по 12 января 2023. Дело в том, что в астрологии Венера отвечает за финансовый успех, а Марс за саму организацию бизнеса. Дополнительно среди неблагоприятных периодов следует отметить периоды с 30 марта – 4 апреля, 14 – 19 июля и 10 – 31 октября, когда Солнце своими лучами будет «сжигать» планеты-показатели бизнеса, а значит ослаблять перспективу успеха.

Для тех, кто разбирается в лунном календаре, астролог Тиана Атлас рекомендует заглянуть еще и туда. Тем более, что сейчас эта информация доступна и в интернете, и в специальных приложениях для смартфона. Выбираем дни для подачи документов на регистрацию во время растущей Луны и смотрим, чтобы она не была «холостая». Знак зодиака, где находится Луна в момент начала оформления, тоже важен и будет отвечать за стабильность: Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Стрелец, Козерог, Водолей.

Так каким же знакам зодиака стоит начинать свое дело в 2022 году, а для кого этот проект будет неоднозначным?

С уверенностью можно сказать, что новый бизнес, открытый в 2022 году, принесет буквально проверку на прочность для Львов и для Водолеев. Вместо поддержки звезды будут чинить препятствия на каждом шагу, а в итоге неизвестно, хватит мужества не закрыть проект в режиме постоянного стресса или нет. Водолеям все-таки будет небольшая финансовая помощь в первой половине года, до середины мая и в конце 2022, в ноябре и декабре.

Козерогам весь год придется «затягивать узел потуже» и оптимизировать расходы, соответственно, и на быстрый выход на прибыль рассчитывать не приходится. Стрельцам будет необходимо не то, что «выходить из зоны комфорта», а просто в нее не возвращаться, если планируются новые открытия.

У Овнов ситуация с доходами будет идти скачкообразно, то провал, то вдруг неожиданная прибыль, но ставку однозначно стоит делать на интернет, новые технологии, применение современных методик построения бизнеса, особенно когда будет поддержка от Юпитера с середины мая до конца октября месяца.

Близнецам, которые планируют запускаться в 2022 году, стоит поторопиться и успеть в период с начала февраля и до середины апреля. Дальше до конца года «Черная Луна» будет мешать заработкам или давать непредвиденные расходы.

Для Раков с середины мая и до конца октября период будет прекрасный как для старта своего бизнеса, так и для смены профессии или карьерного роста. Многие представители этого знака зодиака удовлетворят свои амбиции вполне успешно.

Защиту от неприятностей, безопасность, а может быть даже влиятельных покровителей при организации бизнеса в 2022 году получат Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы. Для Тельцов чудесный период для любых начинаний продлится до лета 2023 года, но старт лучше наметить после середины апреля 2022, когда «Черная Луна» перестанет путать вас в финансовых вопросах.

Что же касается Рыб, то вас можно назвать самыми настоящими счастливчиками, потому что весь 2022 год для вас благоприятно заниматься своим делом, и доходы не заставят себя ждать.