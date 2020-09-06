Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

После небольшой передышки в начале сентября, звезды снова советуют нам быть очень внимательными и осторожными. Все потому, что планета действий и силы воли Марс уходит в ретро фазу с 10 сентября, пополнив список ретроградных планет. Теперь их будет целых семь! Что это значит для нас?



Наши активные действия могут встречать препятствия. Нам будет предложено что-то переделать, доработать, изменить детали или всю концепцию – предупреждает астролог Лилия Любимова. Будут ошибки, опечатки, нестыковки. Так что старая пословица "Тише едешь – дальше будешь" окажется лучшим девизом на ближайшие полтора месяца. Вот такая нас ждет осень!



Это будет идеальное время для того чтобы закончить недоделанные дела, возвращаться к чему-то, переделывать, пересматривать, проводить работу над ошибками. Это не так грустно, как может показаться на первый взгляд – создав продуманную платформу для своих новых начинаний, мы сможем более удачно стартовать, когда придет время.

Что касается текущей недели, самым позитивным ее днем будет суббота, когда планета любви, красоты и материальных благ Венера окажется в королевском градусе Льва. Обязательно настройтесь провести этот день красиво и слегка эгоистично: покупайте себе новую одежду, посещайте косметологов и парикмахеров, гуляйте в лесу, высыпайтесь, любуйтесь собой в зеркале!

Овен

Звезды прямо склоняют вас к участию в несерьезных, но таких приятных мероприятиях: концертах, тусовках, городских праздниках. Не хотите рисковать и посещать людные места? Придумайте себе культурную программу онлайн, гуляйте по городу, главное – максимально разгрузить голову и переключиться.

Телец

Если есть необходимость провести семейный совет – в выходные у вас будет для этого идеальная возможность. Взаимопонимание в семье будет полным, вы сможете полюбовно решить любой вопрос. Можно устраивать семейные праздники или навещать родителей – даже самая злая свекровь будет вести себя, как ангел.

Близнецы

В среду, в полдень, для всех Близнецов наступит время Х, когда можно оказаться в нужном месте в нужное время. Вы познакомитесь с кем-то важным, получите долгожданный ответ, купите дом мечты, произведете впечатление или подпишете выгодный контракт. Ну а в выходные прыгайте в автомобиль и отправляйтесь за новыми впечатлениями.

Рак

По всем вопросам обращайтесь к друзьям – такой совет дают вам звезды на этой неделе. Именно дружественные связи помогут вам решить материальные или семейные проблемы. Разумеется, это не означает, что друзья возьмут вас на содержание или купят вам новую жилплощадь, но на дельный совет или нужное знакомство вы точно можете рассчитывать.

Лев

Звезды щедро одарят Львов вниманием и поддержкой. Будут интересные предложения по работе, удача в деньгах и всевозможные преференции от работодателей. Вы будете отлично выглядеть и сорвете немало комплементов от окружающих. В выходные обязательно купите себе что-нибудь из одежды.

Дева

Солнце в вашем знаке вступит в контакт с планетой большой удачи Юпитером. Это произойдет в среду – наилучший для вас день текущей недели. Назначайте на этот день важные переговоры, собеседования, личные встречи – они закончатся в вашу пользу. Девы – студенты отлично справятся с контрольными работами и тестами.

Весы

Поторопитесь к выходным закончить все важные дела – Меркурий в вашем знаке к концу недели войдет в конфликт с Хироном, планетой двойственной, сложной и ответственной за отношения. Ловите момент удачи в среду, когда окружающие будут настроены помогать вам, и в субботу, когда звезды помогут вам организовать отличный отдых.

Скорпион

Давненько у вас не было столь благоприятной недели: знак Скорпиона получит поддержку сразу с двух сторон. С одной стороны, вам будут помогать руководители, чиновники, преподаватели, а с другой – хорошие знакомые, соседи, родственники. Грех не воспользоваться случаем – выложитесь на этой неделе по полной!

Стрелец

Звезды указывают на возможность серьезного карьерного роста Стрельцов. Проявите себя на этой неделе, не прячьтесь в тень! Важно не бояться брать на себя ответственность, если у вас есть амбиции и вы хотите чего-то достичь в этой жизни. Будьте смелее и активнее, предлагайте свои услуги и идеи, тогда вас услышат и заметят.

Козерог

Очень важная неделя ждет Козерогов – приложенные ранее усилия принесут, наконец, плоды. Вам позвонят работодатели или заинтересованные клиенты, вас заметят, прочтут вашу рекламу. Удача наиболее вероятна у тех, кто учится, занимается юриспруденцией или имеет деловые / личные интересы в других странах.

Водолей

Под лежачий камень вода не течет, и личная жизнь сама по себе не наладится! Одиноким Водолеям можно искать пару, регистрироваться на сайтах знакомств, а семейным – вложиться в свои отношения. Пригласите свою половинку в кино или на пикник, порадуйте ее небольшим подарком или романтическим сюрпризом.

Рыбы

Ваш Нептун чувствует себя некомфортно под лучами Солнца из противоположного знака, и это может вызвать спад активности. Но в целом вы можете прожить неделю вполне благополучно: на работе у вас все будет ладиться, дома тоже. В выходные хорошо заниматься своим здоровьем, делать массаж.