Совет на выходные 28-29 марта

"Весьма неплохой идеей будет назначить какой-то день свободным от информационного шума и посвятить его чему-то, что вас наполняет, успокаивает и настраивает на спокойную волну. Это могут быть и какие-то энергетические практики, и спокойные прогулки на природе без людей, и даже просмотр любимых фильмов, прослушивание любимой музыки, чтение книг", – советует синхролог Наталья Ковалева.
Призовите на помощь свою фантазию и подумайте, что хорошо работает для вас в кризисных ситуациях? Что вас успокаивает и позволяет очистить мозг от депрессивных мыслей? Сделайте это лейтмотивом ближайших выходных, и вам постепенно станет легче!
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