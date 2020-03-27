Совет на выходные 28-29 марта

Наступает лучшее время, чтобы подумать о том, как "отчиститься" от энергетических загрязнений. От тяжелых мыслей, от общения с токсичными и нервными людьми, от постоянного нахождения в эпицентре панических настроений, а также от загрязнений организма. Будет полезным один из выходных дней сделать разгрузочным для пищеварительной системы.

"Весьма неплохой идеей будет назначить какой-то день свободным от информационного шума и посвятить его чему-то, что вас наполняет, успокаивает и настраивает на спокойную волну. Это могут быть и какие-то энергетические практики, и спокойные прогулки на природе без людей, и даже просмотр любимых фильмов, прослушивание любимой музыки, чтение книг", – советует синхролог Наталья Ковалева.

Призовите на помощь свою фантазию и подумайте, что хорошо работает для вас в кризисных ситуациях? Что вас успокаивает и позволяет очистить мозг от депрессивных мыслей? Сделайте это лейтмотивом ближайших выходных, и вам постепенно станет легче!