Прогноз на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Наши предки в этот день благодарили матушку природу за хороший урожай. Устраивали гулянья, готовили угощения и отправлялись на природу. А одним из главных элементов праздника была рябина. Она, как символ Солнца, должна была оберегать, защищать дом и всех членов семьи в течение года. Если вы хотите почувствовать таинство этого праздника, то обязательно сорвите 23 сентября веточку рябины, и она будет вашим оберегом на весь год.

Всю неделю Луна убывает, завершается лунный цикл. Уже в субботу 28 сентября мы встретим новолуние. И чем ближе к новолунию, тем тяжелее справляться с нагрузкой на работе и больше вероятность заболеть. Так что сейчас нужно сбавить обороты и перейти в режим экономии энергии. Завершайте дела, начатые ранее, а все новые планы отложите до наступления новолуния.

Овен

Если в начале недели вы почувствуете усталость, то обязательно дайте себе немного отдохнуть. Это последствия усиленной работы в предыдущем периоде. При любом недомогании не тяните, а сразу обращайтесь к врачу. Звезды рекомендуют Овнам на этой неделе действовать постепенно, не пытаться ускорить события. Данный период больше подойдет​ для погружения в себя, получения новых знаний, проработки внутренних противоречий и ограничений. В конце недели лучше ограничить траты и постараться настроиться на позитивную волну.

Телец

Тельцам не стоит обвинять в своих бедах окружающий мир. Все только в ваших руках! Звезды настаивают быть осмотрительными при заключении сделок. Внимательно перепроверьте условия или отложите сделку на более поздний срок.

В этот период важно быть начеку и не пропустить полезный совет. Вторая половина недели порадует вас подъемом сил и новыми приятными знакомствами. ​ Для того, чтобы сохранить радостное состояние, выходные лучше провести со своими близкими. Но будьте готовы, что им понадобится Ваша помощь.

Близнецы

Для Близнецов начало недели может принести напряжение в партнерских отношениях. Если вы вовремя не возьмете себя в руки и не отпустите свои негативные эмоции, то взаимные упреки могут привести даже к разрыву отношений.

Не торопитесь с принятием решений, уже с середины недели ситуация изменится. Звезды советуют по возможности расслабиться и сменить обстановку. Поэтому если вас отправляют в командировку или предлагаются какие-то перемены в рабочем процессе, не отказывайтесь. На этой неделе главное – не поддаваться влиянию отрицательных эмоций.

Рак

Ракам первая половина недели предвещает успех во всех делах и начинаниях, только помните, что для победы надо будет проявить упорство и настойчивость. Вы полны сил и энергии, любые задачи вам по плечу! В этот период вы притягательны для противоположного пола, так что одинокие представители этого знака легко могут встретить свою вторую половинку.

Во второй половине недели звезды советуют быть осторожнее, прислушиваться к советам близких людей, так как есть вероятность стать жертвой какого-то обмана или чужих интриг. В связи с чем запланированные на конец недели сделки лучше перенести на более поздний срок.

Лев

Львам, благодаря уверенности в себе и своих силах, в первой половине недели будет удаваться все, все планы будут реализованы, а цели – достигнуты! Поспешите воспользоваться этим благоприятным периодом. Ведь уже с середины недели повышается вероятность совершения ошибки или принятия неверного решения. Соответственно, если вам нужно сделать какой-то выбор, то торопиться не стоит. Сначала прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом взвешенно действуйте.

Дева

Для Дев начало недели может оказаться не таким радостным, как хотелось бы. Мелкие неприятности могут привести вас в плохое расположение духа. Но знайте, что все временно. Уже с середины недели положение планет изменится, и наступит благоприятный период для трансформации и значительных перемен во всех сферах жизни. Возможна смена работы, перемены в теме партнерства, и даже изменения в личной жизни. Не переживайте, вы давно созрели для этого и с достоинством перейдете в новый этап своей жизни.

Весы

Для Весов на наступающей неделе наступает благоприятный период для принятия решения о смене места работы или рода деятельности. Вы будете полны энергии и решимости отпустить прошлое и двигаться вперед. На этой неделе можете смело строить планы и ставить новые цели. К концу недели уделите внимание своим близким, особенно своей второй половинке – они явно соскучились по вашему обществу.

Скорпион

Скорпионам предстоит неделя спокойствия и стабильности. Можно расслабиться, ведь во всех сферах наконец наступает полный порядок. К концу недели звезды рекомендуют побыть в одиночестве, погрузиться в свой внутренний мир. Это поможет набраться сил и энергии для дальнейших свершений. Вас могут посетить новые творческие идеи и неожиданно для себя вы можете пересмотреть свое отношение ко многим ситуациям в жизни.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя будет очень удачной во всех отношениях. Возможно повышение по службе, получение денег, приобретение автомобиля, хорошие отношения с партнерами и близкими. ​ Не стесняйтесь сейчас обращаться за помощью к сильным мира сего, это только ускорит ваше движение вперед. Сейчас благоприятный период для принятия важных решений. Звездный совет: не бойтесь перемен, вас ждут успех и признание, нужно лишь отпустить свои сомнения.

Козерог

В начале недели Козероги могут встретить препятствия на своем пути. Но знайте – вы легко сможете их преодолеть. У вас для этого есть все необходимые ресурсы. К концу недели настроение может немного ухудшиться, возможно причиной этому станет промедление в делах или неожиданные расходы. Но не унывайте, ведь эта неделя хороша для того, чтобы оставить в прошлом все переживания и начать двигаться вперед. И в этот период не игнорируйте советы окружающих, вполне вероятно, что они подскажут вам решение наболевшего вопроса.

Водолей

Водолеям на наступающей неделе не стоит витать в облаках. Окружающие люди не поймут ваше поведение, и это, в свою очередь, может негативно отразиться на деловых и партнерских отношениях. Звезды рекомендуют обратить внимание на отношения с родными и близким, вы слишком остро воспринимаете критику и часто обижаетесь. Будьте добрее к людям, смотрите на мир позитивнее, и уже к концу недели обстановка улучшится, в семье и на работе наступит мир и покой. А вы наконец-то снова почувствуете прилив сил.

Рыбы

Для Рыб эта неделя очень удачна во всех смыслах. Наступает благоприятный период для саморазвития и получения новых знаний. На работе вас ценят, все усилия приносят положительный результат. На любовном фронте тоже полный порядок. Единственное предостережение от звезд – будьте открыты и искренни, прямо говорите о своих желаниях, не пытайтесь хитрить, именно такое поведение – залог успеха на этой неделе. Если Вы запланировали поездку, смело отправляйтесь в путь, все пройдет с блеском. А еще на этой неделе стоит прислушаться ​ к советам окружающих, они могут подсказать вам неплохую идею.