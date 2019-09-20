Прогноз на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Наши предки в этот день благодарили матушку природу за хороший урожай. Устраивали гулянья, готовили угощения и отправлялись на природу. А одним из главных элементов праздника была рябина. Она, как символ Солнца, должна была оберегать, защищать дом и всех членов семьи в течение года. Если вы хотите почувствовать таинство этого праздника, то обязательно сорвите 23 сентября веточку рябины, и она будет вашим оберегом на весь год.
Всю неделю Луна убывает, завершается лунный цикл. Уже в субботу 28 сентября мы встретим новолуние. И чем ближе к новолунию, тем тяжелее справляться с нагрузкой на работе и больше вероятность заболеть. Так что сейчас нужно сбавить обороты и перейти в режим экономии энергии. Завершайте дела, начатые ранее, а все новые планы отложите до наступления новолуния.
Овен
Если в начале недели вы почувствуете усталость, то обязательно дайте себе немного отдохнуть. Это последствия усиленной работы в предыдущем периоде. При любом недомогании не тяните, а сразу обращайтесь к врачу. Звезды рекомендуют Овнам на этой неделе действовать постепенно, не пытаться ускорить события. Данный период больше подойдет для погружения в себя, получения новых знаний, проработки внутренних противоречий и ограничений. В конце недели лучше ограничить траты и постараться настроиться на позитивную волну.
Телец
Тельцам не стоит обвинять в своих бедах окружающий мир. Все только в ваших руках! Звезды настаивают быть осмотрительными при заключении сделок. Внимательно перепроверьте условия или отложите сделку на более поздний срок.
В этот период важно быть начеку и не пропустить полезный совет. Вторая половина недели порадует вас подъемом сил и новыми приятными знакомствами. Для того, чтобы сохранить радостное состояние, выходные лучше провести со своими близкими. Но будьте готовы, что им понадобится Ваша помощь.
Близнецы
Для Близнецов начало недели может принести напряжение в партнерских отношениях. Если вы вовремя не возьмете себя в руки и не отпустите свои негативные эмоции, то взаимные упреки могут привести даже к разрыву отношений.
Не торопитесь с принятием решений, уже с середины недели ситуация изменится. Звезды советуют по возможности расслабиться и сменить обстановку. Поэтому если вас отправляют в командировку или предлагаются какие-то перемены в рабочем процессе, не отказывайтесь. На этой неделе главное – не поддаваться влиянию отрицательных эмоций.
Рак
Ракам первая половина недели предвещает успех во всех делах и начинаниях, только помните, что для победы надо будет проявить упорство и настойчивость. Вы полны сил и энергии, любые задачи вам по плечу! В этот период вы притягательны для противоположного пола, так что одинокие представители этого знака легко могут встретить свою вторую половинку.
Во второй половине недели звезды советуют быть осторожнее, прислушиваться к советам близких людей, так как есть вероятность стать жертвой какого-то обмана или чужих интриг. В связи с чем запланированные на конец недели сделки лучше перенести на более поздний срок.
Лев
Львам, благодаря уверенности в себе и своих силах, в первой половине недели будет удаваться все, все планы будут реализованы, а цели – достигнуты! Поспешите воспользоваться этим благоприятным периодом. Ведь уже с середины недели повышается вероятность совершения ошибки или принятия неверного решения. Соответственно, если вам нужно сделать какой-то выбор, то торопиться не стоит. Сначала прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом взвешенно действуйте.
Дева
Для Дев начало недели может оказаться не таким радостным, как хотелось бы. Мелкие неприятности могут привести вас в плохое расположение духа. Но знайте, что все временно. Уже с середины недели положение планет изменится, и наступит благоприятный период для трансформации и значительных перемен во всех сферах жизни. Возможна смена работы, перемены в теме партнерства, и даже изменения в личной жизни. Не переживайте, вы давно созрели для этого и с достоинством перейдете в новый этап своей жизни.
Весы
Для Весов на наступающей неделе наступает благоприятный период для принятия решения о смене места работы или рода деятельности. Вы будете полны энергии и решимости отпустить прошлое и двигаться вперед. На этой неделе можете смело строить планы и ставить новые цели. К концу недели уделите внимание своим близким, особенно своей второй половинке – они явно соскучились по вашему обществу.
Скорпион
Скорпионам предстоит неделя спокойствия и стабильности. Можно расслабиться, ведь во всех сферах наконец наступает полный порядок. К концу недели звезды рекомендуют побыть в одиночестве, погрузиться в свой внутренний мир. Это поможет набраться сил и энергии для дальнейших свершений. Вас могут посетить новые творческие идеи и неожиданно для себя вы можете пересмотреть свое отношение ко многим ситуациям в жизни.
Стрелец
Для Стрельцов эта неделя будет очень удачной во всех отношениях. Возможно повышение по службе, получение денег, приобретение автомобиля, хорошие отношения с партнерами и близкими. Не стесняйтесь сейчас обращаться за помощью к сильным мира сего, это только ускорит ваше движение вперед. Сейчас благоприятный период для принятия важных решений. Звездный совет: не бойтесь перемен, вас ждут успех и признание, нужно лишь отпустить свои сомнения.
Козерог
В начале недели Козероги могут встретить препятствия на своем пути. Но знайте – вы легко сможете их преодолеть. У вас для этого есть все необходимые ресурсы. К концу недели настроение может немного ухудшиться, возможно причиной этому станет промедление в делах или неожиданные расходы. Но не унывайте, ведь эта неделя хороша для того, чтобы оставить в прошлом все переживания и начать двигаться вперед. И в этот период не игнорируйте советы окружающих, вполне вероятно, что они подскажут вам решение наболевшего вопроса.
Водолей
Водолеям на наступающей неделе не стоит витать в облаках. Окружающие люди не поймут ваше поведение, и это, в свою очередь, может негативно отразиться на деловых и партнерских отношениях. Звезды рекомендуют обратить внимание на отношения с родными и близким, вы слишком остро воспринимаете критику и часто обижаетесь. Будьте добрее к людям, смотрите на мир позитивнее, и уже к концу недели обстановка улучшится, в семье и на работе наступит мир и покой. А вы наконец-то снова почувствуете прилив сил.
Рыбы
Для Рыб эта неделя очень удачна во всех смыслах. Наступает благоприятный период для саморазвития и получения новых знаний. На работе вас ценят, все усилия приносят положительный результат. На любовном фронте тоже полный порядок. Единственное предостережение от звезд – будьте открыты и искренни, прямо говорите о своих желаниях, не пытайтесь хитрить, именно такое поведение – залог успеха на этой неделе. Если Вы запланировали поездку, смело отправляйтесь в путь, все пройдет с блеском. А еще на этой неделе стоит прислушаться к советам окружающих, они могут подсказать вам неплохую идею.
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