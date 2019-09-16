Гороскоп на октябрь 2019 года

Овен

В октябре Овны будут особенно легко находить общий язык с окружающими. Постарайтесь больше слушать своего партнера, вникать в его интересы и не быть эгоистичными в отношениях. Упрямство – главный враг гармоничных отношений в этот период. В октябре возможны довольно неожиданные изменения в личной жизни и перевод отношений на новый уровень.

В этом месяце Овны смогут найти компромисс по любому вопросу. Сейчас хороший период для саморекламы, переговоров и заключения сделок. Особенно успешны будут операции, связанные с управлением чужими деньгами.

В этом месяце возможно обострение старых болезней.

Телец

У Тельцов будет много шансов встретить в октябре свою вторую половинку. В этом месяце количество контактов возрастет. Тельцы сами будут стремиться к общению и смогут легко завести полезные связи. Уже существующие отношения заметно улучшатся.

Стремление к общению в октябре поможет удачно проводить переговоры и заключать сделки. Также сейчас хорошее время для презентации себя в качестве специалиста, привлечения спонсоров и инвесторов в свой бизнес.

Сейчас благоприятный период, чтобы заняться какой-либо физической нагрузкой для улучшения здоровья.

Близнецы

У Близнецов возможен служебный роман. В октябре у Близнецов будет достаточно романтическое настроение, которое заставит отправиться на поиски приключений и новых знакомств.

В октябре у Близнецов будет много рутинной работы и общения с партнерами. Если у вас свой бизнес, то много времени необходимо уделить рекламным кампаниям и общению с клиентами. Тем не менее, отношения с коллегами и начальством будут хорошими, а трудовая деятельность гармоничной.

В октябре хорошо будет пройти медицинское обследование и заняться спортом.

Рак

Октябрь – отличный месяц для построения личной жизни. У одиноких Раков будет много интересных знакомств и новых поклонников. У тех представителей знака, кто находится в отношениях, может появиться интрижка на стороне или разрыв существующих отношений. Семейных представителей знака ждет гармония.

В октябре Раки могут заработать на управлении или удачном вложении денег, а также начать изучение чего-то нового, в том числе самостоятельно. Есть вероятность неожиданного получения денег или выигрыша.

Ракам следует опасаться простудных заболеваний и кишечных инфекций.

Лев

В октябре Львы, скорее всего, будут заняты не столько рабочими вопросами, сколько домашними. Это и контакты с родственниками, и обустройства дома и быта. Возможно много поездок по делам семьи.

Октябрь – хороший период для работы с документами и смены работы. В этом месяце вы можете стать центром какого-то проекта или ответственного задания, от выполнения роли в котором будет зависеть очень много. Стремитесь показать себя с лучшей стороны.

Постарайтесь не переохлаждаться и берегите мочеполовую систему.

Дева

Девы будут особенно миролюбивы в этом месяце, стараясь находить компромиссы в любой ссоре. В этом месяце, вероятно, будет много разъездов по делам семьи.

В октябре у Дев появится хорошая возможность заняться семейным бизнесом или предприятием, такая деятельность будет успешной и перспективной. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Будьте аккуратны при подписании документов. Возможны ошибки или недочеты. Отношения с коллегами и партнерами будут хорошими. В конце месяца ожидаются крупные траты.

Девы будут настолько заняты зарабатываем денег, что могут совсем забыть о профилактике простудных заболеваний. Постарайтесь не допустить этого.

Весы

В этом месяце Весы будут склонны тратить время и деньги на то, что приносит удовольствие. У семейных представителей знака наступает благоприятный период, чтобы сгладить все недоразумения и конфликты в семье.

В октябре Весы будут особенно материалистичны, из любой ситуации пытаясь извлечь выгоду для себя. Если вы занимаетесь бизнесом, то месяц принесет заключение сделок и контрактов, подписание финансовых документов и договоров. Возможно получение большей прибыли, чем обычно, и рост доходов.

Здоровье не вызывает опасений в октябре, но стоит поберечь бронхи и легкие.

Скорпион

В этом месяце Скорпионы будут особенно очаровательны и больше обычного уделять внимание своей внешности, благодаря чему будут пользоваться успехом у противоположного пола. Воспользуйтесь этим, чтобы найти подходящего партнера. Если вы состоите в отношениях, то могут быть недопонимания со второй половинкой именно из-за вашего стремления к свободе.

В октябре Скорпионам будет просто презентовать себя новым партнерам или будущим работодателям.

В октябре постарайтесь сохранять жизненную энергию, а не растрачивать ее. Сейчас лучше уделить внимание профилактике болезней и укреплению иммунитета.

Стрелец

Октябрь не самый лучший месяц для поиска второй половинки, но скорее из-за того, что Стрельцам будет комфортно в одиночестве. Если вы состоите в отношениях, то постарайтесь держать эмоции под контролем и не разрывать связь сейчас. В будущем, скорее всего, вы об этом пожалеете.

В октябре Стрельцы будут немного замкнуты и предпочтут не распространяться о своих планах. Это может быть результатом того, что вам будет казаться, что окружающие люди перестали вас понимать. Вы будете стремиться к новым контактам и налаживанию новых бизнес-связей.

Следите за состоянием желудочно-кишечного тракта.

Козерог

В октябре в приоритете у Козерогов будет стоять работа, отчего может страдать личная жизнь. Семейных представителей знака ждет беспокойный период, вас могут ждать ссоры с партнером на тему трат и финансов.

Октябрь – хороший месяц для ведения бизнеса, так как Козероги будут видеть перспективу извлечения прибыли из любой ситуации. В этом месяце ваш доход может увеличиться. Также сейчас благоприятно начинать обучение.

Постарайтесь избегать высоких нагрузок, так как вероятны травмы и растяжения.

Водолей

Октябрь не самый лучший месяц для личной жизни, так как на первом месте у Водолеев будет работа. Если вы одиноки, то скорее всего, решите перенести заботы о личной жизни на другое время. Если состоите в отношениях, то вероятны ссоры из-за работы.

В этом месяце особенно ярко проявятся организаторские способности Водолеев. Приложив усилия, вы также сможете продвинуться по карьерной лестнице или заложить основу для этого, хорошо зарекомендовав себя перед начальством. Вероятны знакомства с влиятельными людьми.

В октябре могут напомнить о себе старые заболевания.

Рыбы

У одиноких Рыб могут завязаться романтические отношения за границей. Семейных представителей знака ждет гармония с домочадцами.

Гороскоп на октябрь 2019 года гласит, что Рыбам придется выйти за привычные рамки, если они хотят развиваться. У тех, кто занимается бизнесом, возможно открытие филиалов в других городах или отношения с зарубежными партнерами. Сейчас благоприятное время для командировок и изучения всего иностранного. Вполне вероятно, что доход увеличится или будет незапланированная прибыль.

Уделите внимание здоровью мочеполовой системы.