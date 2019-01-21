Гороскоп на неделю, с 21 по 27 января 2019 года

ОВЕН



Неделя начинается как нельзя лучше – вы способны креативно справиться с любой поставленной задачей. В среду и четверг вдохновения поубавится – придется заниматься обычной рутинной работой. В пятницу и оба выходных дня живите жизнью своих партнеров.

ТЕЛЕЦ

Возможно, начало этой трудовой недели и не принесет желаемых побед на трудовых фронтах, зато домашние дела будут удаваться особенно хорошо. Середина недели для Тельцов наполнится творчеством, причем, с успехом можно не только работать, но и отдыхать. В пятницу лучше заниматься уборкой рабочего места. На выходных займитесь своим здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ

Настоящие Близнецы всегда больше всего ценят общение, и с этой точки зрения неделя начинается вполне благоприятно – его будет хоть отбавляй. Если захочется тишины, то для этого подходит середина недели – до четверга от вас все отстанут. В пятницу и оба выходных, согласно, дня можно будет повеселиться и повеселить окружающих.

РАК

Возможно, на предыдущей неделе вы перевыполнили план или как-то иначе заработали одобрение начальства. По крайней мере, с самого начала этой недели вы можете рассчитывать на материальное вознаграждение. Середина недели пройдет в звонках, разъездах и встречах. Все выходные дни лучше всего провести дома.

ЛЕВ

На наступившей неделе вы будете явным фаворитом во всех начинаниях. Смело демонстрируйте свои лидерские качества, и все за вами потянутся. Та энергия, которую вы продемонстрируете уже в понедельник, не оставит вас до конца недели. Правда, физическая активность сменится интеллектуальной. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

ДЕВА

Вероятно, с самого начала недели еще не все заладится, по крайней мере, вам не стоит бежать впереди паровоза и строить из себя супермена., гласит, что все меняется со среды – вот тогда можно встать во главе любого процесса и показать всем, кто в доме хозяин. Выходные дни благоприятны для хождения по магазинам и тренировок в тренажерном зале.

ВЕСЫ

Весы считаются парным знаком, значит, коллективная работа их только радует. В начале наступившей недели вам можно будет заниматься исключительно командными делами. В середине недели, в среду и четверг, лучше сбавить активность и посидеть на скамейке запасных. Проявить свою энергичность вы сможете уже в пятницу и на выходных.

СКОРПИОН

Если на вашем производстве объявят соревнование за первое место среди профессионалов, вы, безусловно, возьмете главный приз уже в начале этой недели. Поэтому не стоит долго раскачиваться и спать до обеда в понедельник. К концу недели сил поубавится – можно будет отдохнуть в домашней тишине и уюте.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то, что типичные Стрельцы по привычке жалуются на судьбу,, обещает им удачу. В первые два дня вам будет везти в получении информации – если вы учитесь, вы будете получать одни пятерки. Середина недели благоприятна для производственных показателей. Выходные – для встреч с друзьями.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не брать на себя слишком много в понедельник и вторник – даже ваших недюжинных сил может не хватить, и вы заработаете травму прямо на ровном месте. Все меняется уже в среду – не бойтесь взять повышенные обязательства, хоть в учебе, хоть в работе. Трудовая активность не оставит вас и на выходных днях.

ВОДОЛЕЙ

Для всех воздушных знаков эта неделя начинается благоприятно, и Водолей в этом случае не исключение. В понедельник и вторник можно будет заниматься исключительно работой в коллективе единомышленников. В середине недели проявляйте осторожность и осмотрительность, чтобы избежать неприятностей. На выходных можно отправиться в путешествие.

РЫБЫ

, не сулит типичным Рыбам очень много приятных минут – с самого ее начала вам будет казаться, что всем от вас чего-то надо, что вас превратили во вьючное животное. В середине недели вы рискуете раствориться в коллективе, стать винтиком в отлаженном механизме. На выходных лучше всего оставаться дома.

Более полную информацию о том, что ждет представителей всех знаков Зодиака в этом месяце, можно найти в любовном гороскопе, бизнес-гороскопе и гороскопе здоровья на январь 2019-го. Кроме того, узнать, что предначертано звездами, поможет и общий гороскоп на 2019 год.