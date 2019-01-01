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Гороскоп

Гороскоп на 2019 год

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
В преддверии Нового года всех, что вполне естественно, интересует, как 2019 год проиграется именно в их жизни, насколько станет удачным, денежным, счастливым. Одних интересует покупка жилья, других личная жизнь, третьих – подрастающее поколение.  Но каждый гороскоп индивидуален, даже двух одинаковых не бывает, поэтому мы попробуем максимально обобщить информацию, что будет характерно для всех представителей вашего конкретного знака зодиака в новом 2019 году.  
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Прогноз на год для всех знаков составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

У типичных Овнов наступающий год пройдет под девизом "через тернии к звездам", причем ударение, к сожалению, придется ставить на слове "тернии", а не слове "звезды". В общем, придется изрядно потрудиться, чтобы не сойти с дистанции. Зато, если вы намерены посвятить год обучению и повышению мастерства в своем деле, вам и карты в руки. Любые сделки с недвижимостью должны проходить в вашу пользу, если в этом возникнет необходимость. В финансовом плане год не будет очень ровным.

ТЕЛЕЦ

Для типичных Тельцов год станет богатым на информацию, только черпать вы ее можете не из академических справочников, а из самых разнообразных источников, которые всегда под рукой – скажем, из газеты "Метро". Если вам необходимо взять кредит, не сомневайтесь – вам его одобрят, правда, стоит взвесить все за и против: дать-то дадут, но как вы потом будете его отдавать? За границу пока лучше не ездить – чего вы там не видали? И не слишком полагайтесь на людей, которых вы считаете друзьями, действуйте самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ

Одинокие Близнецы – это нонсенс, Близнецы по определению не могут быть одинокими. Тем не менее, если вы одиноки, наступающий год дает вам великолепные возможности для максимального расширения круга общения, причем, с пользой для себя, а в личной жизни – удачного брака. В плане карьеры и бизнеса не самый удачный год – опасайтесь подводных камней и непредвиденных неприятностей. Тем не менее, это не отразится на содержимом вашего кармана – деньги у вас не переведутся. И избегайте любого экстрима.

РАК

Осторожным Ракам, может быть, будет трудно поверить, что 2019 год пройдет при вашем доминировании, однако это так. А вот в личной жизни, в отношении с партнерами, по браку в том числе, может не все заладиться. В общем, год будет благоприятен для личного развития, а не для создания семьи. Не слишком доверяйте интернету и людям издалека, не стремитесь уехать далеко от дома. Лучше всего вы сможете проявить себя на месте службы – есть возможность неплохо поработать, с переходом на новую ступень карьерной лестницы.

ЛЕВ

Лев, конечно, царь зверей, и работать на других ему может быть зазорно – в этом году с этого действительно будет мало проку. По крайней мере, фрилансерам, чей день не расписан под диктовку начальства, будет в 2019 году гораздо проще и легче, чем наемным работникам. А уж если ваша деятельность связана с творчеством – тем более. Постарайтесь не ввязываться в сомнительные приключения – не всегда вам будет сопутствовать удача, однажды Фортуна может повернуться к вам спиной, а вы нам нужны целыми и здоровыми.

ДЕВА

В этом году типичным Девам будет не до песен и не до стихов – согласитесь, праздное времяпрепровождение вообще не для вас, а сейчас особенно. Возможно, родные детки не будут приносить той радости, какой от них ждешь, но не будьте к ним излишне суровы – может, это вам только кажется, вспомните себя в их возрасте. Зато, если у вас возникло желание увеличить свои квадратные метры, не откладывайте свое желание в долгий ящик – 2019 год подходит для любых сделок с недвижимостью, как нельзя лучше.

ВЕСЫ

Для ваших соседей Дев 2019 год обещает удачу в недвижимости, у вас же наоборот – постарайтесь в этом году этих вопросов не решать: сил потратите много, а результат будет до обидного мал, если он, конечно, будет. Если в этом году вы, как мышка, будете стараться просто отсидеться на своем рабочем месте, особо не высовываясь, вас будут стараться усадить еще ниже. Если же вы, почувствовав свою силу, попробуете сделать рывок в карьере или бизнесе, у вас все должно получиться. Так что не довольствуйтесь тем, что есть.

СКОРПИОН

Вряд ли типичных Скорпионов новый год порадует спокойной семейной жизнью – скорее, она будет преподносить свои сюрпризы, правда, не всегда печальные, сюрпризы могут быть и хорошими. В чем Скорпионы могут быть уверены – это в материальной защищенности. Далеко не каждый год оказывается таким удачным, правда, чтобы выиграть, надо хоть иногда покупать лотерейный билет. Как говорится "без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Если вы решили повысить образование, вы выбрали правильное время.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в этом году становятся баловнями судьбы – в вашем знаке весь год будет находиться сам Юпитер, царь богов и людей! Поэтому удача для вас может распространяться на все сферы жизни. Однако не следует быть безрассудным, особенно в двух вопросах – по части денег и по части недвижимости. В деньгах лучше быть экономней, тогда их можно преумножить, а транжиры могут легко растерять накопленное. В операциях с недвижимостью будьте особенно скрупулезны и внимательны – не попадитесь на удочку мошенников.

КОЗЕРОГ

А вот типичных Козерогов баловнями судьбы пока назвать нельзя – по их знаку одновременно проходит в 2019 году три вредителя – Сатурн, Кету (Южный лунный узел) и Плутон. Впрочем, Козероги люди стойкие, и к неприятностям они относятся соответственно. По всему вам надо больше опираться не на себя, а на свою драгоценную половину. А если ее до сих пор нет, или ваши отношения не вышли за рамки коротких встреч, самое время перевести их на более высокий уровень. Больше доверяйте вашим партнерам.

ВОДОЛЕЙ

Соседям Козерогов Водолеям также нельзя сказать, что их жизнь в 2019 году будет абсолютно безоблачной. С мая месяца будьте особенно осторожны с деньгами – не рекомендуется ни брать, ни давать кому-то в долг, играть в азартные игры, покупать дорогие вещи. Если вы еще не искоренили вредных привычек, есть риск, что они поглотят вас. Так что этот год благоприятен, что бы бросить пить, курить, играть и т.д. А если вам потребуется в этом помощь, смело обращайтесь к друзьям – на них в этом году вся надежда.

РЫБЫ

Главное, на что следует обратить внимание типичным Рыбам – с самого начала мая по вашему знаку проходит Черная Луна (Лилит). Это значит, что вы можете допускать ошибки и просчеты даже в мелочах, не то что по крупному. Поэтому не стесняйтесь спрашивать совета даже в самых, казалось бы, простых вопросах. А так, год благоприятен, прежде всего, для карьеры и бизнеса – если вы засиделись на одном месте, пора подумать о своем восхождении. И побольше творчества – 2019 год к этому располагает.
1 января 2019, 13:04

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