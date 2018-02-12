Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля 2018 года

Неделя проходит на стареющей луне, и уже в ночь с четверга на пятницу произойдет новолуние. Начало лунного месяца – время особенное. С этого момента начинается год Желтой Собаки по китайскому календарю. И главное – произойдет солнечное затмение, так что будьте особенно внимательны.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется для типичных Овнов исключительно хорошо, если вы, конечно, ориентированы на победу в производственном соревновании и в личных профессиональных достижениях. В середине недели вашей энергии поубавится, но вместе с друзьями вы достигнете успеха. В выходные стоит просто отдохнуть.

ТЕЛЕЦ

Если вы находитесь в процессе обучения, начало недели прекрасно подходит для этого. Вся середина недели принесет успех в карьере и бизнесе. В пятницу сделайте упор на коллективную работу. В выходные у вас будет прекрасная возможность для встреч с друзьями. Но вечером в воскресенье лучше отдыхать дома.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало наступившей недели таит в себе некоторую опасность – в понедельник и вторник будьте аккуратнее на дороге и в обращении с колющими и режущими предметами. В середине недели этой опасности будет гораздо меньше, можно даже решиться на какую-нибудь авантюру. Пятница и выходные дни лучше всего подходят для достижения цели.

РАК

Возможно, в вашей личной жизни сейчас все складывается не очень хорошо. Но начало недели располагает к гармонизации партнерских отношений. В середине недели повышается опасность травматизма на работе, дома и на улице. В пятницу начинается хороший период. На связь с вами может выйти человек издалека.

ЛЕВ

Настоящие Львы не расположены к рутинной работе, но в начале недели, в понедельник и вторник, вам придется заниматься именно ей. В середине недели можно будет посвятить время коллективным делам, партнерским вопросам. В конце недели следует соблюдать повышенную осторожность. Ни в коем случае не берите кредитов.

ДЕВА

Считается, что Девы не очень расположены к творчеству и даже отдыхать не умеют. Но начало этой недели располагает именно к этому. Звезды сулят даже романтическое приключение. Со среды муза отвернется от вас – придется с головой окунуться в работу. Все выходные дни следует посвятить своей половине, по крайней мере, не оставаться в одиночестве.

ВЕСЫ

Если в начале недели у вас по какой-то причине выходные дни, это даже к лучшему – понедельник и вторник следует посвятить домашним и семейным вопросам. Зато середина недели выдастся на славу – хорошее время для любви и творчества. В пятницу вы можете почувствовать недомогание, поэтому выходные посвятите своему здоровью.

СКОРПИОН

В начале недели ожидается много звонков и сообщений. Следите за новостями – может быть, для вас передадут что-то действительно важное. В среду и четверг больше времени уделяйте своему дому и родителям. В пятницу вы можете весело отпраздновать наступивший год Желтой Собаки. Выходные также благоприятны для праздника.

СТРЕЛЕЦ

Видимо, вы славно потрудились на прошлой неделе. По крайней мере, в начале этой у вас хорошие показатели на материальный успех. Возможно, кто-то просто отдаст старый долг. В среду вас могут отправить в местную командировку. Посидеть на одном месте в середине недели у вас вряд ли получится. Зато все выходные лучше находиться в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

В начале недели вы – в центре внимания. Козерог – один из самых целеустремленных знаков зодиака, а в понедельник вы сможете увлечь своей целью и всех окружающих. Среда и четверг благоприятны для материальных дел. Может быть, по случаю Нового года вам преподнесут какой-нибудь подарок. Выходные проведите в кругу друзей и близких.

ВОДОЛЕЙ

Не надо пытаться обогнать всех в самом начале наступившей недели. В это время лучше посидеть на скамейке запасных или побыть на подхвате у более энергичных товарищей. Все меняется, начиная со среды. Вы почувствуете второе дыхание и сможете справиться с любой проблемой. Выходные можно посвятить традиционной забаве – шопингу.

РЫБЫ

Нельзя сказать, что наступившая неделя получится для вас очень продуктивной. Если в понедельник и вторник вы еще сможете добиться определенных успехов с помощью своих товарищей, то в середине недели вам лучше отдыхать, а не работать. Стоит оставить важные дела на пятницу – у вас будет прилив сил. Выходные проведите активно.