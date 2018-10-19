Совет на выходные, 20-21 октября 2018 года
"Однако помните, что возможен
некоторый переизбыток эмоций, который может толкнуть на опрометчивые поступки.
У многих может обостриться или внезапно прорезаться тенденция смотреть на мир
сквозь розовые очки, – предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева. –
Есть опасность начать воспринимать происходящее в несколько более радужных
красках, чем все есть на самом деле. В целом какой-то большой беды это в себе
не несет, однако принимать важные жизненные решения на волне эйфории не стоит.
Лучше подождать, пока вы немного остынете, и вернуться к вопросу на несколько
более "трезвую голову". Влюбленность, возникшая в эти дни, может "сдуться"
довольно быстро, так как мы будем склонны не замечать то, что нам не нравится,
и преувеличивать то, что нравится".
В этот уик-энд стоит аккуратно относиться к денежным тратам и в целом избегать разбазаривания ресурсов. Например, не самой лучшей идеей будет устроить себе шопинг, так как есть опасность слегка "слететь с катушек" и скупить полмагазина, чему вы вряд ли обрадуетесь, когда придете в себя. Если же кого-то в эти выходные закрутит водоворот безумной влюбленности, то постарайтесь наслаждаться этим состоянием, избегая принятия судьбоносных решений.
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