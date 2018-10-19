Совет на выходные, 20-21 октября 2018 года

В эти выходные нужно радоваться и наслаждаться жизнью! Найдите занятия, которые позволяют получать удовольствие. Что бы это для вас ни было, разглядите прекрасное в простых и повседневных вещах и не позволяйте мелочам портить настроение. Энергии ближайших дней таковы, что сделать это будет достаточно легко.



"Однако помните, что возможен некоторый переизбыток эмоций, который может толкнуть на опрометчивые поступки. У многих может обостриться или внезапно прорезаться тенденция смотреть на мир сквозь розовые очки, – предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Есть опасность начать воспринимать происходящее в несколько более радужных красках, чем все есть на самом деле. В целом какой-то большой беды это в себе не несет, однако принимать важные жизненные решения на волне эйфории не стоит. Лучше подождать, пока вы немного остынете, и вернуться к вопросу на несколько более "трезвую голову". Влюбленность, возникшая в эти дни, может "сдуться" довольно быстро, так как мы будем склонны не замечать то, что нам не нравится, и преувеличивать то, что нравится".



В этот уик-энд стоит аккуратно относиться к денежным тратам и в целом избегать разбазаривания ресурсов. Например, не самой лучшей идеей будет устроить себе шопинг, так как есть опасность слегка "слететь с катушек" и скупить полмагазина, чему вы вряд ли обрадуетесь, когда придете в себя. Если же кого-то в эти выходные закрутит водоворот безумной влюбленности, то постарайтесь наслаждаться этим состоянием, избегая принятия судьбоносных решений.