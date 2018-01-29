Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля 2018 года

Самое главное событие наступившей недели – лунное затмение, которое произойдет 31 января в 16:29 по московскому времени. У нас его видно не будет, но все же то событие окажет влияние на нас. Поэтому, не стоит начинать важные дела вблизи этой даты.

Астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает: если в затмение что-то не пойдет, то оно не пойдет уже никогда. А если что-то получится, вы можете никогда от этого не избавиться.

ОВЕН

Возможно, начало наступившей недели вас и не порадует большими рекордами, зато в домашних делах вы точно сможете преуспеть. Вся середина недели пройдет для вас наилучшим образом. Но имейте в виду – романтические связи, начатые в это время, будут иметь далеко идущие последствия. Конец недели посвятите добросовестному труду.

ТЕЛЕЦ

Начало недели пройдет у вас в делах и заботах, но эти хлопоты будут связаны, скорее, с разговорами, чем с реальными делами. Не следует обращать большое внимание на слухи и сплетни – скорее всего они будут фейковыми. В затмение лучше всего заниматься домашними хлопотами. Все праздничные мероприятия следует оставить на конец недели.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что неделя только началась, уже в понедельник вас может ожидать финансовый успех. Все время затмения – со среды по пятницу – постарайтесь поменьше пользоваться автотранспортом и быть внимательнее на дороге. Относитесь с недоверием к тому, что вам говорят. Лучшим днем этой недели станет воскресенье.

РАК

Сейчас для типичных Раков настанут веселые времена – с самого первого дня недели вы сможете выйти в лидеры по всем показателям и повести за собой свой коллектив. В дни около затмения будьте особенно внимательны ко всем финансовым предложениям – они будут иметь далеко идущие последствия. Выходные посвятите своим друзьям.

ЛЕВ

Начало недели следует провести по возможности скромнее, не пускаясь во все тяжкие, иначе на всю неделю вас просто может не хватить. Затмение, о котором говорилось выше, будет иметь к вашему знаку непосредственное отношение, поэтому в середине недели не следует допускать никаких ошибок, будьте разумны. Концовка недели будет за вами.

ДЕВА

Нельзя сказать, что эта неделя будет намного хуже всех остальных, но хорошей ее тоже назвать нельзя. В ее начале можно добиться успеха, но только с помощью своих товарищей. В середине недели следует исключить из рациона алкоголь, лучше не курить, не играть в компьютерные игры. Второе дыхание придет в пятницу и на выходных.

ВЕСЫ

Все, что запланировано заранее, постарайтесь выполнить в самом начале наступившей недели. Уже в понедельник все складывается в вашу пользу, вы сможете взять лавровый венок победителя. В середине недели остерегайтесь испортить отношения со своими друзьями. В конце недели вам лучше отдыхать, а не работать. Активный день – воскресенье.

СКОРПИОН

Вся наступившая неделя должна пройти у вас на ура. В ее начале вас ожидают успехи в учебе и в саморазвитии. Если в середине недели вам предложат повышение – такой шанс выпадает не всем и не всегда. Однако, смена работы должна быть хорошо обдумана. Конец недели благоприятен для встреч с друзьями, а воскресенье для отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Не следует проявлять пылкость в самом начале наступившей недели – повышен риск получить бытовую или производственную травму. Ко всей поступающей в середине недели информации отнеситесь крайне серьезно – очень может быть, что она пригодится вам в будущем. Конец недели должен пройти для вас активно – может быть, даже придется поработать.

КОЗЕРОГ

В начале недели не следует слишком тянуть одеяло на себя – это время для коллективных дел и свершений, а не для самостоятельной деятельности. Затмение, которое произойдет в середине недели, предупреждает – будьте осторожны во всем, что вы делаете, как на работе, так и дома. Конец недели будет гораздо позитивнее для вас, чем ее начало.

ВОДОЛЕЙ

Маловероятно, что наступившая неделя порадует вас большими победами, как дома, так и на производстве. В середине недели будьте внимательнее к своей половине, постарайтесь не испортить отношений со своими партнерами. В конце недели проявляйте осторожность, не лезьте на баррикады. Лучший день этой семидневки – воскресенье.

РЫБЫ

Первые два дня этой недели пройдут для вас исключительно успешно. Если у вас будет время отдыха, он станет плодотворным и запоминающимся. На работе время творческих свершений. Правда середина недели будет не столь многообещающей. Если вы почувствуете недомогание, сразу обращайтесь к врачу. Конец недели посвятите своей второй половинке.