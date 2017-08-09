Судьба Алеси Кафельниковой предрешена

Не утихает скандал, разразившийся в семье известного теннисиста Евгения Кафельникова. Сначала его красавицу-дочь заподозрили в употреблении запрещенных веществ, а потом масла в огонь подлила открытая перепалка Алеси с отцом в соцсетях. Не остались без внимания эмоциональные мольбы о помощи знаменитого родителя, которые он публиковал в своем Твиттере, с призывами к Алесе простить его и попробовать наладить ситуацию. Что же произошло в семье Кафельниковых, и почему юная красавица решила искать утешение в алкоголе и наркотиках, попробовали разобраться Dni.Ru.

"Конфликт Алеси Кафельниковой с отцом имеет ветвистые корни, уходящие в глубокое детство. Обид и злобы друг на друга у обоих накопилось немало. На мой взгляд, в подобных ситуациях всегда виноват именно старший, так как именно взрослые должны искать подход и заботиться о чувствах своих детей. Видимо, где-то Евгению не хватило мудрости, чтобы правильно выстроить отношения с дочерью", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, Алеся – довольно ранимая девочка. "Скорее всего, ничего из ряда вон выходящего между ней и отцом не произошло, просто череда бытовых конфликтов и стандартных для этого возраста столкновений привела к тому, что происходит сейчас. По поведению Алеси становится ясно, что она еще не до конца окрепла как личность и не всегда полностью осознает последствия своих поступков. Все ее последние выходки – это не более, чем подростковый бунт", – уверена медиум.

В раскладе Абравитовой карты Таро показали, что проблема с употреблением наркотиков, похоже, действительно существует. "Эта история будет продолжаться до тех пор, пока не станет очевидно, что Алесе нужна помощь, причем помощь разная: и психологическая, и медицинская, и родительская. К сожалению, сама Алеся сейчас наличия проблемы не осознает, поэтому чтобы удержать ее на верном жизненном пути, близким девочки придется очень постараться, – сказала таролог.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июн 29 2017 в 4:23 PDT

По словам предсказательницы, если Алеся прекратит заниматься саморазрушением ради того, чтобы кому-то что-то доказать, то сможет очень многого добиться в жизни. "Она красивая, яркая, талантливая и активная, поэтому с легкость может построить карьеру в сфере моды или шоу-бизнеса. Несмотря на то, что все карьерные пути перед ней открыты, все-таки судьба Алеси – тихий семейный уют. Она создана именно для этого, хоть и будет этому всячески противиться", – отметила Абравитова.