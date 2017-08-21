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Гороскоп

Астрологический прогноз с 21 по 27 августа

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается с интересного природного явления – солнечного затмения, которое произойдет вечером в понедельник. Впрочем, россиянам оно видно не будет, зато жители Соединенных Штатов смогут лицезреть его во всем великолепии, а это значит, для них затмение будет более значимым и фатальным.
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Гороскоп для всех знаков зодиакального круга составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется для вас вполне оптимистично, даже празднично. Уже во вторник настроение может быть подпорчено скучной, унылой работой. Вторую половину рабочей недели стоит посвятить коллективным мероприятиям, командным делам. На выходных днях не стоит лезть на рожон и строить из себя героя – повышается риск получить травму.

ТЕЛЕЦ

Возможно, в начале наступившей недели от производственных свершений вас отвлекут насущные домашние дела. С успехом справившись с ними, уже во вторник вы cможете отправиться на творческие поиски. Вторая половина недели не столь оптимистична – возможно, о себе напомнят старые раны. Выходные посвятите своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя обещает начаться с активных действий, правда, эта активность будет, скорее ментальная, а не физическая. Впрочем, уже во вторник она пойдет на спад – возможно, вас просто отвлекут проблемы дома и семьи. Зато в четверг и пятницу вы сможете плодотворно работать и так же неплохо отдыхать. Но на выходных расслабляться не стоит. 

РАК

В конце прошлой недели у вас была возможность сделать хороший задел на будущее. Уже в этот понедельник вас могут наградить каким-то бонусом за прошлые подвиги. Во вторник и среду ожидается много звонков и сообщений по делам личным и рабочим. Конец недели будет более спокойным, а выходные принесут много приятных минут.

ЛЕВ

Всю неделю вы будете в авангарде любых событий, как на работе, так и дома – наконец-то сможете проявить всю свою творческую львиную натуру. В первую половину недели не гнушайтесь никаким физическим трудом, во вторую – трудом интеллектуальным. Выходные, как и положено, можно будет провести дома или на собственной даче.

ДЕВА

День затмения лучше всего провести в спокойной обстановке – если получится, лучше даже взять отгул или больничный. Ваше время начинается со вторника – вот тогда и покажите все, на что вы способны. Все последующие дни обещают быть для вас удачными. На выходных не стоит сидеть дома – это хорошее время для встреч с друзьями.

ВЕСЫ

Вся наступившая неделя делится у вас строго на две половины, причем, лучше запланировать ответственные мероприятия на четверг или пятницу. В начале недели вас вряд ли ждет успех, возможно даже плохое самочувствие. На выходных не сидите без дела – это хорошее время для занятий спортом. 

СКОРПИОН

Пусть вас не смущает солнечное затмение, которое произойдет в понедельник – именно в этот день вы можете добиться значительных успехов на рабочем месте. Прогноз на вторник и среду не столь оптимистичен, а к концу недели силы могут окончательно оставить вас. Все меняется в выходные – вы почувствуете второе дыхание и прилив энергии.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя должна сложиться для типичных Стрельцов просто великолепно. В первую ее половину вы побьете все мыслимые и немыслимые рекорды в профессиональном плане. Если с четверга вы и почувствуете какую-то слабость, друзья обязательно придут на помощь. Отдохнуть от забот можно будет на выходных. 

КОЗЕРОГ

В понедельник будет неразумно лезть на рожон и строить из себя героя – повышен риск получить травму. Со вторника положение исправляется – можно обогатиться новыми впечатлениями и новыми знаниями. Вторая половина рабочей недели благоприятна для производственных успехов. Выходные лучше всего провести со своими друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Главное, в начале недели не испортить отношения с товарищами по коллективу и со своей второй половиной. Во вторник и среду неразумно подвергать себя риску, будьте осторожны и аккуратны. В четверг и пятницу можно вздохнуть полной грудью – вторая половина недели получится у вас, безусловно, лучше первой.

РЫБЫ

Основная задача на понедельник – не слишком вылезать вперед, а просто тихо и спокойно делать свое дело. Во вторник и среду лучше заниматься коллективной работой – почувствуйте себя членом команды. Во вторую половину недели строго соблюдайте правила личной безопасности. Если вас тянет на приключения, для них подойдут выходные. 

21 августа 2017, 07:57

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