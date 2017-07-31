Любовный гороскоп на август 2017 года

Два затмения в августе отразятся на всех сферах жизни людей. Какие перемены в личной жизни принесет последний месяц лета, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

В личной жизни Овнов ждут перемены. Но они не будут резкими, внезапно возникшими. Как правило, это процессы, которые формировались не один день. Перемены эти могут быть как негативными, так и позитивными. Будьте готовы ко всему.

ТЕЛЕЦ

В личной жизни Тельцов, если и произойдут перемены, скорее всего, они будут неблагоприятными. Скорее всего взаимопонимание с вашим партнером ухудшится, кто-то даже задумается о расставании. Из положительного: некоторые Тельцы внезапно могут встретить человека из прошлого, с которым были или могли бы быть отношения. Стоит задуматься о сегодняшних возможностях с ним.

БЛИЗНЕЦЫ

Настолько сложно найти общий язык со своей половинкой Близнецам, пожалуй, не было никогда. Да и действительно ли эта половинка ваша? Одним словом, разводов в парах, где один из партнеров родился под знаком Близнецы, будет гораздо больше, чем обычно. Обычно представители вашего знака умеют договариваться. А тут – либо не получится, либо не захотите.

РАК

Раки весь август будут весьма обаятельны и привлекательны для противоположного пола. У одиноких представителей этого знака появятся новые знакомые, претендующие на роль партнера. Отказываться от этого знакомства не стоит. Оно вполне может привести к желаемому результату. Только вначале получше узнайте друг друга.

ЛЕВ

Партнерские отношения у представителей знака Лев будут более чем ровные. Практически у всех, у кого есть партнер, будет прекрасное взаимопонимание. Скорее всего, это будет обусловлено тем, что вы будете вместе заниматься каким-то делом, а такие периоды очень сплачивают людей.

ДЕВА

Дев в этом месяце будут привлекать интеллектуальные партнеры, у которых с ними общие интересы и с которыми есть о чем поговорить. Однако, будьте осторожнее с тем, кто сразу предложит начать жить вместе. Такой человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.

ВЕСЫ

Ваши партнерские отношения сейчас в большей степени зависят от того, насколько вы сами в них заинтересованы. Постарайтесь не оказывать давление на партнера и, тем более, не диктовать ему свою волю. Он, конечно, подчинится, но ему будет неприятно.

СКОРПИОН

В партнерских отношениях у представителей знака Скорпион все будет стабильно. Те, кто хочет перемен, будут делать все возможное для того, чтобы они произошли. Но если есть угроза того, что они приведут к разрушению имеющихся отношений, предварительно хорошенько подумайте, действительно ли оправдан такой риск.

СТРЕЛЕЦ

Если проблемы в личных отношениях у представителей знака Стрелец и будут, то виноваты в этом будете вы сами. Так что постарайтесь быть сдержаннее и мягче по отношению к своему партнеру. И даже если вы считаете, что в споре правы, уступите. Это позволит избежать ненужных ссор.

КОЗЕРОГ

Для одиноких Козерогов-мужчин август – хорошее время для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Впрочем, все представители этого знака, независимо от пола и семейного положения, будут довольны своей личной жизнью.

ВОДОЛЕЙ

Партнерские отношения у многих представителей этого знака, а особенно у женщин-Водолеев, будут развиваться стремительно. Недавнее знакомство может быстро перерасти в бурный роман, а небольшой конфликт – в ссору. Будьте внимательнее и держите управление ситуацией в своих руках.

РЫБЫ

Если вы хотите, чтобы в ваших отношениях с партнером были мир и благополучие, разговаривайте с ним. Озвучивайте свои претензии и причины недовольства, благодарите за помощь и понимание. И хотя Рыбы не самый разговорчивый знак, ради мира в семье можно и переступить через себя.