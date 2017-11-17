Совет на выходные, 18-19 ноября 2017 года

В эти выходные очень актуальным будет вопрос адекватного восприятия и защиты личных границ. Не позволяйте другим людям пытаться что-либо диктовать вам или манипулировать вами в вопросах, находящихся исключительно в вашей компетенции.

"Кто-то пытается учить вас жизни, рассказывая, как поступать правильно, а как нет, и навязывать свою картину мира? Вы совершенно не обязаны выслушивать это в деталях и уж тем более что-то делать в угоду кому-то, просто чтобы избежать конфликта. При этом совершенно не обязательно лезть на рожон. Корректное выстраивание личных границ вовсе не равно ссоре. Именно в ближайшие выходные есть отличный шанс в этом убедиться на бытовом примере", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Также постарайтесь не "причинять добро" другим. Не удивляйтесь, если в стремлении сделать что-то для кого-то, вы получите щелчок по носу. Главное – не воспринимайте это как неуважение или неблагодарность. Скорее всего, такой поворот событий – лишь повод подумать, не залезли ли вы на чужую территорию, пусть даже из лучших побуждений.

СИНХРОвидение® – молодая система диагностики и прогнозирования. В ее основе – древняя система Таро, астрология и нумерология.

